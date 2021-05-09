فلسطين: جامعة الدول العربية تعقد غدا اجتماعا وزاريا لبحث جرائم الاحتلال في القدس

أعلن مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، أنه سيتم تعديل الاجتماع الذي ستعقده جامعة الدول العربية غدا الاثنين، ليكون على المستوى الوزاري، وبشكل افتراضي؛ نظرا لأهمية هذا الاجتماع الذي سيبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضاف عوض الله، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن الجهود متواصلة على المستويات كافة لوقف العدوان الإسرائيلي، ويجرى الإعداد لجلسة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات الأوضاع في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الاثنين جلسة بشكل عاجل وطارئ، وذلك بعد مشاورات أجرتها بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس مع عدد من الدول وأعضاء مجلس الأمن وخاصة الصين بصفتها رئيس المجلس.

وأوضح أن المواقف الدولية الرافضة للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب، ومطالبة السلطة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وجرائمها تدل على أن هناك صحوة دولية، مضيفًا أن هبة القدس وصمود شعبها وضعا معيارا جديدا للتعامل مع دولة الاحتلال، وأعادا فرض الرواية الصحيحة بأن القدس لأصحابها الأصليين.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة المغرب، أمس الأول الجمعة.

وأغلق الاحتلال بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنع الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتراويح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نحو 205 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

من جهته، حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عما يجري في مدينة القدس عموماً والمسجد الأقصى خصوصاً.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل جرائم حرب، فيما أدان مجلس التعاون الخليجي استمرار إسرائيل في عمليات التهجير والاستيطان بالقدس.