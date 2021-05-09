عالم أزهري: أخرجوا زكاة الفطر كهدية حتى لا نخدش كرامة الفقراء

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر متفق على إخراجها بداية من أول شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن المقصود من زكاة الفطر ألا يكون هناك جائعًا في الشهر الكريم بين المسلمين، لافتًا إلى أن مصر تأخذ برأي الأحناف في هذه المسألة.

وأردف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، «من الأفضل إخراج الزكاة أموال حسبما قدرتها دار الإفتاء المصرية بـ 15 جنيهًا.

ولفت إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وعلى الإنسان أن يخرجها عن نفسه وممن يعول، وعلى الفقراء إخراج زكاة الفطر متى فاض لديهم قيمتها عن حاجتهم.

وأردف أنه يمكن إخراج زكاة الفطر كهدية حتى لا تخدش حياء وكرامة الفقراء التي لا تقل عن كرامة الأغنياء، مردفًا «انوي في سرك أنها زكاة الفطر ولكن لا تخبر من تعطيها له بأنها زكاة».

