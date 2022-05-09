رئيس المفوضية الأوروبية تزور بودابست في ظل الانقسام بشأن عقوبات النفط الروسي

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بوداست اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن الحظر الذي يعتزم التكتل فرضه على النفط الروسي.



وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اريك مامر على موقع تويتر إن فون دير لاين ستلتقي مع أوربان لمناقشة "قضايا متعلقة بأمن إمدادات الطاقة في أوروبا".



وتأتي الزيارة مع استمرار المفاوضات بين الدول الأعضاء الــ27 في الاتحاد والمفوضية الأوروبية للاتفاق على جولة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا



وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحادثات حول هذه القضية لم تحقق أي تقدم خلال نهاية الأسبوع نظرا لأن المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك تسعى للحصول على إعفاءات أكثر سخاء بشأن حظر النفط الروسي.



وفي بودابست، هدد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في البرلمان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد حزمة العقوبات الحالية في صيغتها الراهنة، محذرا من الضرر الاقتصادي الذي ستتعرض له بلاده.