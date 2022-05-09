مقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية بصاروخ من مقاتلة روسية

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، بمقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية العقيد إيهور بيدزاي، وذلك أثناء مهمة قتالية كجزء من طاقم طائرة مروحية من طراز «مي 14»، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه بصاروخ من طائرة مقاتلة روسية.

يأتي هذا فيما نقلت قناة «سكاي نيوز» عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إن قوات الدفاع الجوي أصابت، أمس الأحد، عشرة أهداف جوية للقوات الروسية، بينها ست طائرات بدون طيار من طراز «أورلان 10» وطائرة بدون طيار من طراز «فوربوست» وثلاثة صواريخ كروز.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها نجحت في صد ست هجمات للقوات الروسية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، وأنه تم تدمير 20 دبابة روسية ونظام مدفعي واحد و28 وحدة من المركبات القتالية المدرعة ومركبة مدرعة خاصة و5 مركبات.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تدمير موقعين للقيادة وبطارية من منظومة صواريخ جراد المتعددة ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير المحطة الموجودة في منطقة زلزتوي، إلى جانب تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ جراد، و18 مركز تجمع عسكريا بالقرب من ليسيتشانسك، بواسطة صواريخ روسية عالية الدقة، وذلك خلال الضربات الليلية.

وأوضحت أنّ أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل أيضا مقاتلتين من طراز «ميج 29» بمنطقة دونيتسك، وأخرى من طراز «سو 25» في منطقة خاركوف.

كما أعلنت الوزارة عن تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا باستخدام صواريخ أونيكس مجنحة عالية الدقة، إضافة إلى تدمير أربع منشآت أوكرانية من طراز «سميرتش»، وقاذفة واحدة من طراز «إس 300» بالقرب من بوغودوخوف.