إيطاليا تسجل 31 ألفا و225 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة

سجلت إيطاليا 31 ألفا و225 إصابة بفيروس كورونا، و72 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و798 ألفا و998، والوفيات إلى 164 ألفا و489 حالة .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و75 ألفا و353 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.