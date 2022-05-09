الصين تسجل 401 إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 322 في شنغهاي

أعلنت الصين تسجيل 401 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 322 حالة في مدينة شنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت 6 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 33 حالة في بكين و 28 حالة في جوانجدونج.

كما سجلت شنغهاي 3625 إصابة محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالي 3859 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 يوم الأحد، كلها في شنغهاي.

وبعد تعافي 849 مريضا مصابا بكوفيد-19 يوم الأحد، لا تزال هناك 8736 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.