إيلون ماسك يهاجم واتساب: لا يمكن الوثوق فيه

هاجم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، تطبيق واتساب للتواصل الفوري خلال تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" المملوك له، قائلا إنه "لا يمكن الوثوق فيه".



وأعاد ماسك، مشاركة تغريدة كتبها شخص يدعى فؤاد دبيري، والذي يعرف نفسه بأنه مهندس في "تويتر"، والتي قال فيها إن "واتساب" كان يستخدم ميكروفون في الخلفية بينما كان نائما ومنذ أن استيقظ في الصباح، مرفقا معها صورة لذلك، قائلا: "هذا جزء من جدول زمني أطول، ماذا يجرى؟".



وتظهر في الصورة التي أرفقها ذلك المستخدم، استخدام واتساب للميكروفون.



وعلق ماسك على ذلك بالقول: "لا يمكن الوثوق في واتساب".



كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد أفادت أمس الاثنين، بأن مجموعة من الوزراء في الحكومة البريطانية حذروا من مغبة عدم الإٍسراع في تعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بـ"واتساب" والمخاوف المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وسط تحذيرات من اختفاء تطبيق المراسلة الشهير من البلاد.



ويجرى التحضير لقانون الأمان على شبكة الإنترنت منذ 4 سنوات تقريبا.



ويعطي مشروع القانون هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا سلطة فرض متطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي للخضوع إلى معايير الأمان المرتبطة بالإرهاب أو عرض محتوى جنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية على الجهات التي لا تمتثل للقانون.



وقال تطبيق "واتساب" إن مشروع القانون يخل بسياسة الخصوصية لديه والمرتبطة بتشفير المراسلات بين المستخدمين.