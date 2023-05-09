 ضبط 17 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطة امتنعت عن البيع بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 17 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطة امتنعت عن البيع بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 12:59 م

 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بقيادة محمد عبدالعال وكيل المديرية، على المخابز والأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف و662 لتر سولار، و7191 لتر بنزين داخل محطة امتنعت عن البيع، كما تم ضبط سيارة محملة بـ2860 كيلوجرام سكر تمويني قبل البيع بالسوق السوداء، و1000 كيلوجرام نخالة بدون فواتير تدل على مصدرها، ومواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، و10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمركز إيتاي البارود، كما تم تحرير 20 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز كوم حمادة، تم ضبط 2100 عبوة أدوية بيطرية فاسدة، وتحرير 4 محاضر عرض لحوم مكشوفة وعرضة للتلوث، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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