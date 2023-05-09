أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا نص على صرف زجاجه زيت عبوة 800 ملي لكل فرد على بطاقة التموين، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

كما شمل التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية، وشمل التوجيه أيضا وجود حد أقصى لتجاوز إجمالي قيمه السلع المشتراة لرصيد الدعم ويتم دفعه نقدًا بقيمة 5 جنيهات.

وأكد التوجيه على حق المواطن فى صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته، وبإستخدام بطاقته التموينية بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر يتردد فيهم على هذه المنافذ.

وفي سياق متصل، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن التوجيه الوزاري نص على بدء العمل به من 10-5-2023، مشيرًا إلى أن المديريات التموينية سوف تتابع ذلك على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع كمال، أن المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن تصرف لهم الدولة ما يزيد عن ال 30 سلعة شهريًا من خلال ما يقرب من ال 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ مشروع جمعيتي وبدالي التموين إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية.