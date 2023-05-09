Daybreaker تنفذ عرضا وثائقيا للأهرامات

قامت حركة Daybreaker بتصوير عرض وثائقي للأهرامات تحت عنوان "المستقبل العريق فوق الأهرامات"، وذلك بالتعاون وبإشراف وزارة السياحة والآثار وعلماء المصريات.



وتعد Daybreaker حركة عالمية ترعى وتركز على الثقافة والفنون، وتتعاون مع 31 مدينة ثقافية وحضارية حول العالم وتتعاقد مع أكبر الفنانين والشخصيات المؤثرة عالميا.



واستقبل المهندس عمرو جزارين رئيس شركة أوراسكوم بيراميدز رحلة Wow IT’s now برفقة Daybreaker والتى تضم نخبة من أكبر رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سفح الأهرامات.



وأعرب جزارين، عن سعادته بتواجد هذا الجمع المرموق على أرض مصر وخاصة في منطقة الاهرامات، حيث قام بدعوة ضيوف الحفل للمشاركة والاستمتاع بالأهرامات والحضارة المصرية العريقة.



وأشار جزارين إلى استقبال المدعوين في حفل انيق بمنطقة أهرامات الجيزة بعد الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب مختلف الفاعليات في منطقة الاهرامات حيث أدت عمليات التطوير في البنية التحتية لمنطقة الأهرامات إلى زيادة الإقبال من الشركات العالمية لإقامة الفاعليات والحفلات داخلها.



وأضاف جزارين، أن مثل تلك الفاعليات تساهم بشكل إيجابي في الترويج للسياحة في مصر، بجانب نشر مزيد من الوعي الثقافي والفني وتلقي الضوء على أهمية آثار مصر العظيمة وهيبتها ومكانتها في العالم.