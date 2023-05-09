وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ قنا مستجدات خطة المشروعات الخدمية والاستثمارية

محافظ قنا: 90% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

بحث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع اللواء أشرف الدودي، محافظ قنا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

كما تابع الوزير مع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة في متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ قنا، توجيه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار اللواء اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

ونوه باسترداد 51 فدانا و 23 قيراطا أملاك دولة حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

ولفت إلى أن إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعد بالمباني على مساحة 14 ألفا و178 مترا، و50 حالة تعد بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعد بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و17 قيراطا.

كما تابع اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشهدها المحافظة حيث يبلغ نصيب محافظة قنا من مشروعات "حياة كريمة" حوالي 1872 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على 19 مجلسا قرويا و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات تبلغ حوالي 31 مليار جنيه.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي، أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا أكثر من 90%، وتم استلام العديد من المنشآت وجار افتتاحها تجريبيا، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزي نجع حمادي وقنا، وتم الانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة.

وفي نفس السياق، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ قنا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري والتي تبلغ استثماراتها حوالي 475 مليون جنيه حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة.

كما اطمأن اللواء هشام آمنة، على جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى حوالي 45 ألف شجرة زرعتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، قال اللواء أشرف الداودي، أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة (109 ألف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة)، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولي الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.