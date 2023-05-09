 سلاح الجوي الأوكراني يشن 16 غارة على مواقع روسية - بوابة الشروق
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سلاح الجوي الأوكراني يشن 16 غارة على مواقع روسية


نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:03 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنه خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية غارة على فرق روسية ومجموعات من المعدات العسكرية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن تقرير الهيئة القول "خلال الساعات ال(24) الماضية، شن الروس 30 ضربة صاروخية و 61 غارة جوية و 89 هجوما من طراز ميلرز على مواقع قواتنا ومستوطنات مأهولة بالسكان، وتم تدمير المباني السكنية الخاصة وأعيان البنية التحتية المدنية الأخرى وإلحاق أضرار بها، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
وتابع التقرير أن روسيا تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث خاضت معارك ضارية في مدينتي باخموت ومارينكا، وفي المجموع، تم صد 42 هجوما خلال اليوم الماضي على مناطق محددة من الجبهة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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