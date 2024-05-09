بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، لقطات حية مساء اليوم الخميس، أظهرت انفجارًا ضخمًا في شرق مدينة رفح الإسرائيلية، بسبب القصف الإسرائيلي.

ووقع الانفجار بعد دقائق من إعلان حركة حماس مغادرة وفدها القاهرة، وتوجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح واحتلال المعبر من الجانب الفلسطيني، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وأكد عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، التزام وتمسك الحركة بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء، قائلًا إن وفد حماس غادر القاهرة قبل قليل، متجها إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إن الاشتباكات والانفجارات مستمرة في المنطقة الشرقية للمدينة ولم تتوقف.

ونوه في تغطية حية من المدينة، اليوم الخميس، أن قذائف المدفعية الإسرائيلية قصفت حي الجنينة وحي البرازيل وغيرها من الأحياء الشرقية الواقعة جنوب القطاع.

وأشار إلى أن طائرة الاحتلال شنت غارة على مخيم البرازيل، الواقع في المنطقة الجنوبية من المدينة، ما أدى إلى دوي انفجار ضخم.

ولفت إلى أن «قذائف المدفعية الإسرائيلية تقترب شيئًا فشيء من وسط رفح، خارج المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال بأنها منطقة قتال، وطلبت من المواطنين النزوح إليها».

وأكمل: «القذائف بدأت تتجه نحو منازل المواطنين في وسط رفح، وسجلت إصابات في صفوفهم، كما نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ومداواة جراحهم».

وحذر من أن «الأوضاع الإنسانية داخل رفح غاية في السوء»، موضحًا أن النازحين كانوا يعتمدون على المساعدات التي توقفت عن الدخول؛ بسبب السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المعابر من الجانب الفلسطيني.