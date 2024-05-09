الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل فائضا للشهر الـ11 على التوالي

أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الحساب الجاري لكوريا الجنوبية سجل خلال مارس الماضي فائضا للشهر الـ11 على التوالي بفضل زيادة الفائض التجاري.

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 93ر6 مليار دولار في مارس الماضي، بعد فائض بقيمة 86ر6 مليار دولار في فبراير السابق عليه.

وحققت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 84ر16 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بعجز قدره 96ر5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء فائض مارس مع استمرار فائض الميزان التجاري للبلاد.

وحقق ميزان تجارة السلع للبلاد فائضا قدره 09ر8 مليار دولار في مارس الماضي بعد تسجيل فائض قدره 61ر6 مليار دولار في الشهر السابق له.

وزادت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3% سنويا إلى 27ر58 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1ر13% خلال نفس الفترة إلى 18ر50 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وجاءت في البيانات أن حساب الدخل الأولي الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، سجل فائضا قدره 83ر1 مليار دولار في مارس، بعد فائض 44ر2 مليار دولار في فبراير.

كما أظهرت البيانات أن العجز في ميزان تجارة الخدمات اتسع إلى 43ر2 مليار دولار في مارس مقابل عجز قدره 77ر1 مليار دولار في الشهر السابق.