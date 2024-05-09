أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو صادرات وواردات الصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7ر5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات الصين بنسبة 9ر4% سنويا خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، في حين زادت الواردات بنسبة 8ر6% سنويا، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووصل إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال 4 شهور إلى 81ر13 تريليون يوان (95ر1 تريليون دولار)، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 81ر7 تريليون يوان، في حين بلغت قيمة الواردات 6 تريليونات يوان.

وزادت التجارة الخارجية للصين خلال أبريل الماضي بمفرده بنسبة 8% إلى 64ر3 تريليون يوان.

وتسارعت وتيرة نمو الصادرات والواردات خلال أول 4 شهور من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام. كما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية خلال الشهور الأربعة الماضية إلى مستوى تاريخي مقارنة بمثل هذه الفترة من العام، بحسب ليو داليانج مدير إدارة الإحصاء والتحليل في الإدارة العامة للجمارك الصينية.