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أنقذت قوات الإطفاء في ألمانيا، اليوم الخميس، 11 شخصا من منزل محترق في مدينة كولونيا غربي البلاد.

وأعلنت قوات الإنقاذ في كولونيا عن نقل ثلاثة أشخاص بالغين وستة أطفال إلى مكان آمن بواسطة سلم دوار وسلالم محمولة فضلا عن نقل شخص بالغ آخر ورضيع عن طريق الدرج.

وحسب قوات الإطفاء، تم نقل عشرة أشخاص من هؤلاء إلى المستشفى.

وكان دخان كثيف انبعث من الطابق الأول من المنزل المكون من خمس وحدات سكنية والذي يقع في حي بوكلموند.

وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق بشكل سريع. لكنها قالت إن المنزل غير صالح للسكن في الوقت الراهن.

وكانت قوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث بقوة تضم 50 فردا و20 مركبة.