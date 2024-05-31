وزير التعليم يعلن عن تغيير مناهج الثانوية العامة: لن يكون هناك شيء اسمه أدبي وعلمي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة انتهت من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، والبدء العمل على مناهج المرحلة الإعدادية، لافتا أنه يجري حاليًا إعداد مناهج الصف الأول الإعدادي.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «قريبا جدًا مع التعليم العالي نعد لتطوير مناهج الثانوية العامة بمناهج جديدة بشكل مختلف، سيكون هناك تعدد مسارات وتعدد الفرص، وحرية اختيار المواد بين قائمة يختار منها الطالب، لن يكون هناك شيء اسمه أدبي وعلمي ورياضة، وستكون هناك حرية لاختيار المواد بين قائمة يختار منها الطالب».

وأوضح أن هذه الرؤية ستطرح للحوار المجتمعي، قبل أن تعرض على البرلمان لإقرارها و تحويلها إلى قانون، على أن يبدأ تطبيقها على الصف الأول الثانوي خلال فترة من عام أو عامين، قائلا إن النظام الجديد لن يطبق على العام المقبل أو التالي.

وعلى صعيد أخر، أكد أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى مخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، إلى جانب تدريب رؤساء لجان الامتحانات.

وشدد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة غش خلال الامتحانات، موضحا أن حيازة الطالب للهاتف المحمول داخل لجنة الامتحان، حتى لو كان مغلقا، «جريمة»، وسيتم حرمانه من مادة الامتحان التي يتواجد فيها.

وأضاف أن عقوبة استخدام الهاتف المحمول في الغش هي الحرمان من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين كاملين، مؤكدا أن القانون يعاقب كل من ينشر أو يساعد الطلاب من الخارج على الغش بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.