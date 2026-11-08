الدفاع المدني في غزة: نواجه تداعيات المنخفض الجوي بإمكانات شبه معدومة

قال المشرف التنفيذي في الدفاع المدني، محمد أبو دان، إن طواقم الجهاز تلقت مئات نداءات الاستغاثة من محافظات قطاع غزة، بما فيها غزة والوسطى وخانيونس والشمال، خلال المنخفض الجوي، وتعاملت مع تداعياته في مختلف المناطق.

وأوضح أبو دان، في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، أن الطواقم تعاملت مع انهيارات جزئية في بعض المنازل، وأخلت أعدادًا كبيرة من المواطنين، فيما غرقت خيام بالكامل بفعل مياه الأمطار.

وأضاف أن الطواقم ساعدت الأهالي على إخراج أغراضهم الشخصية وأطفالهم من وسط المياه التي تجمعت داخل الخيام، وشرعت في حفر قنوات لتصريف المياه، رغم نقص الإمكانيات والأدوات المتوفرة.

وأشار إلى أن معظم المعدات المتوفرة لدى جهاز الدفاع المدني، بما فيها أدوات شفط المياه ومعدات أخرى، تعرضت للقصف خلال الحرب، فيما تعاني بعض السيارات من الاهتراء، وتوقفت أخرى عن العمل بسبب عدم توفر الزيوت اللازمة لتشغيلها.

وأكد أبو دان أن واقع جهاز الدفاع المدني صعب جدًا، في ظل شبه انعدام الإمكانيات، مناشدًا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومجلس السلام وميلادينوف العمل على إدخال الخيام والشوادر والمعدات اللازمة للجهاز.

وشدد على أن الواقع صعب ومعقد، لا سيما أن قطاع غزة لا يزال في بداية موسم الشتاء.

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، غرق نحو 70 ألف خيمة تئوي النازحين، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وذلك خلال 12 ساعة من بدء تأثيره، مقدرًا الخسائر الأولية بنحو 3 ملايين دولار.

وحمّل المكتب الاحتلال المسئولية الكاملة عن التداعيات الكارثية، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والإعمار الأساسية التي يحتاجها السكان بشكل عاجل، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل الفوري وتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية، لإنقاذ حياة النازحين وتوفير مقومات الصمود والحماية لهم.