أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن «ثلاث ناقلات نفط مخالفة تعرضت لانفجارات وحرائق شديدة أثناء إبحارها في مسار غير مصرح به بمضيق هرمز، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وحتى الآن».

وأضافت في بيان نقله موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الأحد، أن «الدخان المتصاعد من حرائق ناقلات النفط الثلاث غطّى سماء مضيق هرمز».

وأمس السبت، أعلنت وسائل إعلام إيرانية احتراق ناقلتين للنفط في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن «ناقلتين للنفط - إحداهما تقع شرق مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق - تعرضتا لحريق، وهما الآن تشتعلان بشدة بعد اصطدامهما بألغام».

وذكر بيان أصدرته العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، أن السفينتين «كانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مصرح به»، مشيرا إلى أنهما «ارتكبتا عدة مخالفات، بما في ذلك تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد الموقع».

وحذر الحرس الثوري من أن «أي سفينة أو قطعة بحرية تتعاون مع الجيش الأمريكي، أو تخالف القوانين الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أو تدخل منطقة غير مصرح بها، فمن شبه المؤكد أنها ستصطدم بلغم».

هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم» أن قواتها استهدفت سفينة تجارية في خليج عمان، السبت، وعطّلتها، بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة، ومحاولة خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضحت «سنتكوم» أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة «إم في هدى» المسجلة تحت علم سانت كيتس، مما أدى إلى تعطيلها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، حيث تتباين الروايات بين طهران وواشنطن بشأن أسباب الحوادث التي تطال السفن.

ففي حين تتهم القيادة الوسطى الأمريكية إيران بمهاجمة السفن أو تعطيلها، تؤكد طهران أن السفن التي تخرق القيود الإيرانية هي التي تتعرض للاصطدام بالألغام، في إطار الحرب المستمرة بين البلدين.