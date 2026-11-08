هيئة بريطانية: حريق بناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان إثر تعرضها لحادث السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تلقت "بلاغاً متأخراً" عن وقوع حادث السبت على بعد 8 أميال بحرية شمال غرب مدينة خصب بسلطنة عمان.

و"أفادت السلطات العسكرية بأن ناقلة نفط تعرضت لحريق، مما أدى إلى إجلاء طاقمها"، بحسب البيان دون تحديد هوية هذه السلطات.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء الملاحة في المنطقة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الحادث وتداعياته واسم السفينة والعلم الذي ترفعه ووجهتها.

والأحد، أعلن الحرس الوطني الإماراتي إنقاذ 22 شخصا من جنسيات عربية، إثر اندلاع حريق على متن سفينة شحن في خليج عمان.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الهيئة البريطانية، مساء السبت، تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان على بعد 18 ميلا بحريا من الإمارات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به، إثر سلسلة هجمات استهدفت سفنا تجارية خلال الأشهر الأخيرة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، وأحد الملفات الرئيسية في مفاوضات إنهاء الحرب بين البلدين.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما خلف آلاف القتلى، بحسب طهران التي ردت بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم، وشرعتا في مفاوضات، لكنها متعثرة جراء خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز.