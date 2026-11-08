الكويت: استهداف الرياض انتهاك صارخ لسيادة السعودية

أعربت الكويت اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية، ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، رفض الكويت القاطع لهذه الاعتداءات المشينة والجبانة التي تشكّل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وتقوّض استقرار المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، ومشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.