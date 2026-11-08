اللجنة المصرية بغزة: معاناة الأطفال جراء المنخفض الجوي تستدعي تحركا دوليا عاجلا لإدخال المساعدات

دعا محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتكثيف الجهود الإنسانية لمواجهة الأوضاع المتفاقمة في القطاع، مؤكدًا أن المشاهد الإنسانية ومعاناة الأطفال، في ظل تداعيات المنخفض الجوي، تستدعي تحركًا دوليًا يتجاوز بيانات التضامن إلى خطوات عملية تضمن إدخال المساعدات والمستلزمات الإغاثية وتوصيلها إلى مستحقيها.

وقال منصور، في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، إن اللجنة المصرية أطلقت ولا تزال تطلق العديد من النداءات والاستغاثات للمجتمع الدولي للتدخل السريع، والعمل على تسهيل إدخال القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف عن تقديم الدعم والمساندة الإنسانية للقطاع منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن اللجنة المصرية فعّلت، بالشراكة مع المؤسسات الأممية والمحلية، غرفة طوارئ للتدخل السريع والتعامل مع استغاثات المواطنين عقب المنخفض الجوي، بمشاركة الكوادر الميدانية والآليات المختصة، لتنسيق جهود الاستجابة وتوفير التدخلات الإنسانية اللازمة.

وأكد منصور أن اللجنة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والتعامل مع تداعيات الظروف الجوية التي تزيد من معاناة سكان القطاع.