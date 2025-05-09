جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح، أن مواجهة الوحدة المرتقبة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، تمثل "مباراة الموسم" بالنسبة لفريقه، نظراً لأهميتها في سباق البقاء.

وقال جوميز في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "أعتبر هذه المباراة الأهم لنا هذا الموسم، ستكون صعبة دون شك، لكن هدفنا واضح وهو حصد النقاط الثلاث"، مشددًا على ضرورة التركيز الذهني من جانب لاعبيه لتحقيق الفوز.

وأشاد جوميز بمنافسه الوحدة، واصفًا إياه بـ"الخصم القوي"، مؤكداً أن الفريق المكاوي يشهد تطورًا فنيًا ملحوظًا تحت قيادة مدربه الأوروجوياني جوزيه كارينيو، ويملك دوافع كبيرة للابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الفتح المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على الوحدة صاحب المركز الـ16، الأمر الذي يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

وأضاف المدرب البرتغالي: "نواجه خصمًا مباشرًا في معركة البقاء، وكل التفاصيل ستصنع الفارق، ولذلك علينا أن نكون في قمة الجاهزية ذهنياً وبدنياً".

وعند سؤاله عن المواجهتين المقبلتين أمام الهلال والنصر ضمن الجولتين 32 و34، أوضح جوميز: "لا نفكر سوى في المباراة التالية أمام الوحدة، وهذا هو تركيزنا الكامل حالياً"، مشيراً إلى أن "الهلال والنصر فريقان يؤديان بأقصى مستوى لهما حتى بعد حسم الألقاب".

تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية ربطت اسم جوميز بالانتقال إلى تدريب الأهلي خلفًا للسويسري مارسيل كولر، في إطار استعدادات النادي الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسط أنباء عن توصل الطرفين لاتفاق مبدئي بشأن تولي المهمة الفنية.