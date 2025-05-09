ألونسو يشعل التكهنات حول فيرتز

أثار تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، الجدل بشأن مستقبل نجم الفريق الشاب فلوريان فيرتز، وسط اهتمام متزايد من كبار الأندية الأوروبية، رغم ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه حتى صيف 2027.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت مؤخرا إلى أن فيرتز أبلغ مدربه بعدم رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي، مؤكدا تفضيله الانضمام إلى بايرن ميونخ فقط.

لكن ألونسو علق على هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، والذي أعلن فيه رسميا رحيله عن باير ليفركوزن مع نهاية الموسم، قائلا:

"فلوريان فيرتز لم يخبرني أبدا بأنه يريد الانتقال فقط إلى بايرن ميونخ، هذه المعلومة لا أعرفها".

ويعد فيرتز من أبرز المواهب الألمانية حاليا، وقدم موسما مميزا مع ليفركوزن، حيث شارك في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا، وصنع 13.