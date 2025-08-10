عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية معبر رفح البري دعما لقطاع غزة

عبرت اليوم 20 شاحنة مساعدات إماراتية عبر معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية، في إطار المبادرات الإغاثية التي تنفذها الإمارات لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم العاجل والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية، لضمان وصول المساعدات بسرعة وأمان إلى مستحقيها.

وتؤكد هذه الخطوة حرص الإمارات على أداء دورها الإنساني والإغاثي في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.