ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية في الشوط الأول بنهائي الدرع الخيرية

أنهى ليفربول الشوط الأول متفوقًا على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب ويمبلي، ضمن نهائي كأس الدرع الخيرية.

افتتح الفرنسي هوجو إيكيتيكي التسجيل مبكرًا للريدز في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك. ورد كريستال بالاس سريعًا بهدف التعادل عبر جان-فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وأعاد جيريمي فريمبونج التقدم لليفربول في الدقيقة 21، بعدما تابع كرة عرضية خلف الحارس وأودعها الشباك.

ورغم محاولات كريستال بالاس لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط، إلا أن صلابة دفاع ليفربول وتألق حارسه حالا دون ذلك، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم رجال آرني سلوت بهدفين مقابل هدف.