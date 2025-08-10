63 حالة وفاة خلال أسبوع بمدينة الفاشر السودانية جراء سوء التغذية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجّلت 63 حالة وفاة على الأقل خلال أسبوع بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وقال مصدر في وزارة الصحة السودانية، لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد، إن عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 أغسطس بلغ 63 شخصا أغلبهم نساء وأطفال.

وأضاف أن هذه الحصيلة تشمل فقط من تمكّنوا من الوصول للمستشفيات.

وقبل أيام، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) عن قلقه إزاء ارتفاع حصيلة الجوع والمرض والنزوح في أنحاء مختلفة من السودان.

وبحسب تقرير أممي، أفادت مصادر محلية في ولاية شرق دارفور، بأن مخيم نزوح لقاوة - الذي يستضيف أكثر من 7000 شخص - يواجه نقصا حادا في الغذاء.

وحذر الأطباء هناك من أن الصراع لا يزال يعيق وصول المساعدات، بما يحرم الأسر الضعيفة من الغذاء والرعاية الصحية.

وفي مدينة الفاشر المحاصرة، عاصمة ولاية شمال دارفور، أفادت مصادر محلية بأن الناس يموتون من الجوع وسوء التغذية.

وأغلقت المطابخ التي تديرها المجتمعات المحلية أبوابها بسبب شح الغذاء، ولجأ بعض السكان إلى استهلاك علف الحيوانات كما قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وفي محلية طويلة بشمال دارفور، قال حق إن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني عززوا استجابتهم للكوليرا، ووسع الشركاء قدرات مراكز العلاج، لكن الاحتياجات لا تزال ملحة.