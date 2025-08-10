نونيز ينتظر الظهور الأول مع الهلال

استبعد سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، المهاجم الأوروجوياني المنضم حديثًا، داروين نونيز، من المشاركة في ودية الفريق أمام آراو السويسري المقررة مساء الأحد على ملعب براجليفيلد، مفضلًا تأجيل ظهوره الأول إلى مواجهة فالدهوف مانهايم الألماني الخميس المقبل.

وانضم نونيز، 26 عامًا، إلى معسكر الهلال في مدينة دوناوشينجن الألمانية السبت، بعد توقيعه عقدًا لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وسيغيب عن ودية آراو أيضًا الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، والمدافع علي البليهي، بسبب عدم اكتمال جاهزيتهم إثر إصابات عضلية.

الهلال، الذي افتتح معسكره مطلع أغسطس الجاري وحقق فوزًا وديًا عريضًا على بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، يستعد لخوض مباراتين تجريبيتين أخيرتين أمام آراو وفالدهوف مانهايم، قبل العودة لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد.