الغندور يكشف موعد مشاركة البرازيلي ألفينا مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن موعد مشاركة البرازيلي جوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد مع الفريق الأبيض.

وانضم ألفينا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية قادما من أوليكساندريا الأوكراني، بينما كان اللاعب قد وصل متأخرا ولم يكن ضمن خيارات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لضربة البداية ضد سيراميكا كليوباترا.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "غدا يبدأ اللاعب البرازيلي خوان تدريباته مع الزمالك استعداداً لمباراة المقاولون يوم السبت القادم."

وتابع: "عودة فتوح للتدريبات الجماعية و إعطاء فرصة لبعض الصفقات الجديدة للتواجد في تشكيل الزمالك و غياب احمد ربيع للإصابة و في طريقه للتعافي ان شاء الله".