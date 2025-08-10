كالاس: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون قبل القمة الأمريكية الروسية

أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر خاص عبر الفيديو مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل المحادثات الأمريكية الروسية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويجتمع الرئيسان ترامب وبوتين يوم الجمعة في ألاسكا لمناقشة حل محتمل لحرب أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصراع. ولم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت كالاس في بيان إنها تعتزم مناقشة الخطوات التالية غدا الاثنين نظرا لأن "المصالح الأساسية لأوروبا على المحك".

وقالت: "أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها مسألة خاصة بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها".

وقالت إنه يجب عدم مكافأة عدوان روسيا، مضيفة أن الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتا تنتمي إلى أوكرانيا.

وحثت كالاس الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لدفع روسيا إلى مفاوضات جادة، محذرة من أن موسكو لن تتوقف عن العدوان إلا عندما تشعر أنها لا يمكن أن تستمر.