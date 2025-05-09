تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج في مسابقة الدوري الممتاز، بإقامة 3 مباريات قوية تشهد الإثارة والندية مع اقتراب المنافسات من النهاية.

حيث يحل الزمالك ضيفاً على سيراميكا في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في أول ظهور للأبيض تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي المدير الفني أمام فريقه السابق.

يدخل الزمالك اللقاء من أجل الفوز بالثلاث نقاط فقط من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على مقعد في دوري أبطال افريقيا الموسم القادم، بالإضافة إلى نزيف النقاط في الفترة الماضية أمام المصري ثم البنك الأهلي.

يدخل الأبيض اللقاء برصيد 40 نقطة من 4 مباريات حقق الفوز في مباراتين و تعادل في مثلهما و لم يتعرض لأي هزيمة في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز حتى الأن.

شهدت تدريبات الزمالك مساء أمس الأول اجتماع أيمن الرمادي المدير الفني مع اللاعبين لمنحهم تعليمات فنية خاصة، وشرح الأدوار المطلوبة منهم داخل أرضية الملعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمباراة.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في صفوف الفريق حيث لم يتم حسم مصير مشاركة مصطفى شلبي في المباراة ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بآلام في عضلة السمانة، كما يؤدي محمود جهاد ومحمد شحاتة مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي ويعاني محمود جهاد من إصابة بآلام أسفل الظهر وفي العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد شحاتة من آلام في العضلة الخلفية، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد الجفالي حيث يؤدي الثنائي تدريبات تأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بينما يؤدي أحمد فتوح الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية في ظل الإصابة التي يعاني بتمزق في عضلة السمانة.

على الجانب الآخر يدخل سيراميكا اللقاء بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة العروض القوية للفريق من أجل حصد مركز متقدم في مرحلة التتويج.

حيث يمتلك الفريق 30 نقطة، حيث خاض المرحلة 3 مباريات حقق الفوز في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

في مباراة ثانية يستضيف البنك الأهلي نظيره بيراميدز في لقاء من العيار الثقيل في تمام الساعة الثامنة مساءً بملعب استاد القاهرة الدولي.

حيث يسعى البنك الأهلي بقيادة مدربه طارق مصطفى من أجل مواصلة عروضه المميزة أمام الكبار آخرها التعادل مع الزمالك في الجولة الأخيرة.

يدخل البنك الأهلي اللقاء برصيد 33 نقطة.

على الجانب الآخر يسعى بيراميدز لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة الثقيلة أمام فاركو في المباراة الأخيرة.

يمتلك بيراميدز 47 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز وزيادة فارق النقاط بينه وبين الأهلي.

وفي نفس التوقيت يصطدم فاركو ببتروجت بملعب استاد حرس الحدود في لقاء متكافئ، حيث يدخل فاركو اللقاء منتشياً بانتصاره على بيراميدز في المباراة الماضية ويمتلك 29 نقطة، بينما يدخل بتروجت اللقاء بقيادة مدربه سيد عيد من أجل إيقاف نزيف النقاط واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث خسر الفريق البترولي آخر 3 مباريات له في مرحلة التتويج أمام المصري ثم الأهلي ثم سيراميكا.