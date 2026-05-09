رئيس جامعة القاهرة يفتتح مدرج والي بكلية العلوم بعد تطويره الشامل

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أعمال تطوير وتجديد مدرج "والي" بكلية العلوم، وذلك في إطار خطة الجامعة المستمرة للارتقاء بالبنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة دراسية حديثة تواكب متطلبات العملية التعليمية.

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم، وأعضاء مجلس الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأمين عام الكلية.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة، إلى عرض تقديمي تم خلاله استعرض حالة المدرج قبل أعمال التطوير وما شهده من تحديثات شاملة، عكست حجم الجهود المبذولة لتحسين كفاءة المنشآت التعليمية داخل الكلية، كما تم استعراض نبذة من السيرة العلمية للدكتور "والي" الذي أُطلق اسمه على المدرج تقديرًا لإسهاماته المتميزة في خدمة الكلية والجامعة، ودوره البارز في دعم العملية التعليمية والبحثية.

وشملت أعمال التجديد، تطويرًا متكاملًا للمدرج، حيث تم تنفيذ أعمال الطلاء من الداخل والخارج، وتجديد الأسقف، وتركيب مراوح حديثة للتهوية إلى جانب صيانة أجهزة التكييف القائمة، فضلًا عن تركيب نظام صوتي جديد متكامل، وتحديث شبكة الكهرباء بالكامل، وتركيب كشافات إضاءة حديثة، إلى جانب تجديد البنجات ورفع كفاءتها بما يحقق راحة للطلاب أثناء جلوسهم خلال المحاضرات.

كما تضمنت أعمال التطوير، تجديد سطح المدرج بالكامل، وعمل عازل مائي لحمايته من الأمطار، وتأمينه بالكامل مع إنشاء مدخل مخصص له، بالإضافة إلى رفع كفاءة أرضيات المدرج بالكامل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن أعمال التطوير تأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتحديث قاعات ومدرجات الكليات بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ويوفر بيئة مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على استمرار الجامعة في تنفيذ خطط التطوير الشامل لمختلف منشآتها بما يتناسب مع عراقة جامعة القاهرة.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالدور الرائد الذي تقوم به كلية العلوم، حيث أنها تُعد من أكثر كليات الجامعة إنتاجًا للأبحاث العلمية، والتي تسهم بشكل فاعل في دعم مكانة الجامعة وتعزيز تنافسيتها في مختلف التصنيفات الدولية، فضلًا عن دورها المحوري في دفع مسيرة البحث العلمي والابتكار، بما ينعكس إيجابيًا على رفعة الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم، أن تحديث مدرج "والي" يأتي ضمن رؤية الكلية لتحديث البنية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية متطورة تدعم أساليب التعلم الحديثة، ويمثل إضافة مهمة للكلية لمواكبة التطورات الحديثة في أساليب التدريس المُتبعة داخل الجامعة، معربًة عن تقديرها للدعم الكامل الذي تقدمه إدارة الجامعة لتطوير وتحديث البنية التحتية للكلية، والارتقاء بمخرجاتها البحثية لخدمة المجتمع.