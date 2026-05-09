أوبر تحول مصر إلى مركز عالمى لإدارة وتشغيل منظومة السلامة

قالت سارة السالم، مديرة العلاقات العامة لشركة «أوبر» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إن مركز التميز التابع للشركة فى القاهرة تحول إلى أحد المراكز المحورية عالميًا فى إدارة وتشغيل منظومة السلامة والدعم الفنى داخل تطبيق أوبر، فى ظل توسع دوره لخدمة أكثر من 55 دولة فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وأضافت السالم لـ«مال وأعمال - الشروق» أن المركز، الذى بدأ عمله فى القاهرة عام 2016، أصبح جزءًا رئيسيًا من البنية التشغيلية العالمية للشركة، خاصة فى مجالات دعم السلامة، ومكافحة الاحتيال، وخدمة المستخدمين، إلى جانب إدارة العمليات والرؤى التشغيلية، اعتمادًا على كوادر مصرية متعددة اللغات وتقنيات تشغيل متقدمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت أن مركز القاهرة يضم أكثر من 480 موظفًا، ويقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية، ما يعكس تنامى مكانة مصر كمركز إقليمى لتشغيل خدمات التكنولوجيا العابرة للحدود، خاصة فى قطاعات الدعم الفنى والعمليات المرتبطة بالنقل الذكي.

وذكرت أن مركز القاهرة يتولى إدارة 6 مسارات تشغيلية رئيسية تشمل دعم المستخدمين، ودعم السلامة، ودعم المركبات ذاتية القيادة، والعمليات والرؤى، وخدمات «أوبر للأعمال»، فضلًا عن فرق متخصصة فى التعامل مع حالات الاحتيال والطوارئ.

وأشارت إلى أن الشركة تعتمد على مجموعة من تقنيات السلامة داخل التطبيق، من بينها تتبع الرحلات عبر نظام تحديد المواقع GPS، وخاصية مشاركة الرحلة مع الأصدقاء والعائلة، وخدمة RideCheck للتحقق من مسار الرحلات ورصد أى توقفات غير معتادة، إلى جانب إمكانية التسجيل الصوتى داخل الرحلة، وزر الطوارئ المرتبط مباشرة بالشرطة.

وأضافت أن أوبر تطبق آليات متعددة لمكافحة الاحتيال والتحقق من هوية السائقين، تشمل تقديم صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات وفحص صلاحية المركبات، فضلًا عن التعاون مع شركة «فاليفاى» للتحقق الرقمى من بيانات السائقين، ضمن جهود تعزيز معايير الأمان على المنصة.

وأعلنت أوبر نتائج فصلية جاءت دون توقعات السوق خلال الربع الأول، رغم نمو الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوى إلى 13.2 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات قطاع التوصيل بنسبة 34% إلى نحو 5 مليارات دولار، بدعم من نمو أعمال الشركة فى عدد من الأسواق العالمية.

وسجل قطاع التوصيل، الأسرع نموًا داخل الشركة، قفزة فى الإيرادات بنسبة 34% إلى 5.07 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 4.89 مليار دولار، بدعم من أداء قوى فى أستراليا واليابان والمملكة المتحدة. فى المقابل، جاء ضعف الإيرادات نتيجة أداء قطاع التنقل خدمات نقل الركاب، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 5% فقط إلى 6.8 مليار دولار، دون توقعات السوق البالغة 7.11 مليار دولار.

وتأثر صافى أرباح الشركة بإعادة تقييم استثماراتها فى شركتى ديدى وجراب، ما أدى إلى تراجع الأرباح إلى 263 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.78 مليار دولار قبل عام، فيما ارتفع سهم الشركة بنحو 10% عقب إعلان النتائج بدعم من توقعات قوية للحجوزات خلال الربع الحالى.