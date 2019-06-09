الرئيس الكوبي يؤكد وحدة مصير بلاده وفنزويلا في مواجهة العقوبات الأمريكية

أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وحدة المصير بين بلاده وفنزويلا في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليهما.

وكتب الرئيس الكوبي تغريدة على موقع التدوينات تويتر- في ختام زيارة رئيس الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو إلى كوبا، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - فقال "متحدون، وبكرامة نواجه التهديدات والعقوبات الجائرة والحصار .. وسنهزمها".

ومن جانبه، قال كابيلو في مؤتمر صحفي قبيل مغادرة كوبا " كلا البلدين يتعين عليهما أن يكونا أكثر اتحادا وتكاملا لأن عدوا مشتركا يهاجمهما على حد سواء".

وكان كابيلو قد التقى يوم الجمعة الماضي الرئيس الكوبي، والسكرتير الأول للحزب الشيوعي راؤول كاسترو.

ويحافظ البلدان على علاقة وثيقة منذ عام 1999 عندما تولى الزعيم الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز السلطة، حيث يستمر زخمها في عهد الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن لدي كوبا قوات في فنزويلا، وطالبتها بسحبها على الفور، إلا أن هافانا نفت ذلك مؤكدة أن "الكوبيين المتواجدين في فنزويلا هم مدنيون وخصوصا أطباء".

وأعلنت واشنطن يوم الثلاثاء الماضي عن حزمة عقوبات جديدة دخلت حيز التطبيق، بينها منع الأمريكيين من التوجه إلى كوبا في إطار رحلات سياحية بحرية.