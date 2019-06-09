عمرو محمود ياسين مشيدا بفيلم الممر: «مأثر فيا وعايز أشوفه تاني»

أشاد الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بفيلم "الممر" وأبطاله، الذي يعرض الآن ضمن سباق عيد الفطر المبارك، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة.

وكتب عمرو، قائلا: "أحمد عز طبعا هايل لكن كمان إياد نصار غير عادي وحضور قوي، احمد فلوكس أكثر من رائع ويدخل القلب كمان محمد فراج تشتاق لمشاهدة كلما غاب، محمود حافظ أداء مقنع جدا يجبرك على الابتسام كلما تحدث".

وأضاف: "أسماء أبو اليزيد أيضا كانت إضافة رقيقة وجميلة، الفيلم بصراحة مأثر فيا وعايز أشوفه تاني بس مش هعمل كده عشان عايز أشوف كازابلانكا بقى".