كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأخيرة

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انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأحد التدريبات المدنية العسكرية الأخيرة التي أجرتها كوريا الجنوبية، واصفة إياها بأنها تدريب عسكري مستفز يستهدف كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ونشر موقع "يوريمينزوكيري" الدعائي الكوري الشمالية مقالا ينتقد تدريبات "أولشي تايجوك"، التي أطلقتها سول الشهر الماضي، لتحل محل تدريباتها العسكرية المشتركة السنوية واسعة النطاق التي تجريها في الربيع مع الولايات المتحدة.

وانضم حوالي 480 ألف مدني ومسؤول حكومي وأفراد من القوات المسلحة الكورية الجنوبية إلى التدريب الافتتاحي الذي استمر من 27 حتى 30 مايو الماضي.

وذكر الموقع الدعائي أنه سيكون خطأ لكوريا الجنوبية أن تحاول التستر على تدريباتها العسكرية المتهورة بخطاب خادع وفارغ وعرض بإجراء محادثات وتقديم معونات إنسانية.

ورفض الموقع الدعائي أيضا موقف سول بأن التدريبات لأغراض دفاعية فقط، قائلا إنه على الرغم من الأعذار البائسة، لا يمكن أن يخفي التدريب العسكري الأخير طبيعته الاستفزازية التي تنطوي على المواجهة.

وزعم أن التدريب استفزازي وعسكري أيضا يستهدف بشكل صريح كوريا الشمالية بوصفها العدو الرئيسي.