جامعة القناة تنظم دورات في اللغة الإنجليزية

يستعد مركز الخدمة العامة للغات بجامعة قناة السويس لعقد دورات المترجم المحترف في 5 مستويات.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، على دور الجامعة في خدمة البيئة والمجتمع المحيط من خلال المراكز البحثية والعلمية والتدريبية المختلفة، مضيفًا أن الدورات تهدف إلى إعداد المترجم المحترف لسد احتياجات سوق العمل من المترجمين المؤهلين فى اللغة الإنجليزية، وتستهدف الطلاب والخريجين من أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية .

وقال الدكتور محمد التهامي مدير المركز إن مستويات الدورة تتضمن أساسيات ولغويات الترجمة والترجمة الاحترافية والسياسية والإعلامية والقانونية، ويمكن لمن يجتاز الدورات الخمسة أن يلتحق بدورة الترجمة التتبعية.

وأضاف التهامي، أن رسوم الدورة تبلغ ٤٠٠ جنيه للمستوى الأول والثاني و٦٠٠ جنيه للمستويات من الثالث إلى الخامس، ويحاضر فيها مجموعة متميزة من أساتذة الترجمة والمترجمين المعتمدين ويمنح المركز شهادات معتمدة وموثقة من جامعة قناة السويس، ويمكن للمتدرب من توثيقها بوزارة الخارجية.