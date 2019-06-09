مجموعة العشرين تعمل على قواعد ضريبية عالمية جديدة

تعمل مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم على قواعد ضريبية عالمية جديدة لتصبح أكثر فعالية في تحصيل الضرائب من كبرى شركات التكنولوجيا خلال اجتماعهم الممتد ليومين في جنوب غربي اليابان ويختتم اليوم الأحد.

وتجمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة فوكوكا اليابانية وسط توترات تجارية مستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو، الذي ترأس الاجتماع، يوم السبت إن مجموعة العشرين اتفقت على أن "الاقتصاد العالمي سيتعزز في النصف الأخير من هذا العام على الرغم من أن مخاطر التراجع لاتزال قائمة".

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينج أزمتهما التجارية في اجتماع زعماء مجموعة العشرين، الذي يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة أوساكا غربي اليابان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين للصحفيين في مدينة فوكوكا إن الدولتين ليس لديهما أي خطط لعقد مفاوضات تجارية قبل اجتماع الزعيمين ترامب وشي.

ومن المنتظر أن تتعهد مجموعة العشرين بتكثيف جهودها للعمل على نظام ضرائب عالمي جديد وسط انتقادات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وفيسبوك لا تدفع حصة ضريبية عادلة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز يوم السبت "العديد من الشركات الكبرى لا تدفع الضرائب التي ينبغي عليها دفعها بالفعل، لاسيما شركات الاقتصاد الرقمي".

ويبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا والصين تؤيد هذا الإجراء.

يشار إلى أنه عادة ما يكون للشركات الرقمية الكبرى مقر رئيسي في بلد واحد، ولكن يمكنها أيضًا تركيز أنشطتها في مواقع ذات معدلات ضريبية مناسبة. ومن خلال مستخدمي تلك الشركات، فإنها تحقق قيمة في كل أنحاء العالم.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط ​​حوالي 9% كضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20%.

وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فعالية من الشركات الرقمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، في تقرير مقدم إلى مجموعة العشرين في فوكوكا: "إن الهدف هو التغلب على العقبات التي تواجهها الهيئات القضائية في محاولة لفرض ضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات من المستخدمين والمستهلكين الموجودين في نطاق تلك الهيئات القضائية، وتحديدا الشركات التي ليس لها وجود فعلي (ليس لها مقرات) في تلك الأسواق".

ومن المتوقع أن تصدر مجموعة العشرين بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، والذي يجرى استعدادا لاجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري في مدينة أوساكا غربي اليابان.

وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.