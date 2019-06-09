لماذا لا يجب تخزين فرشاة الأسنان على الحوض وداخل خزانة الأدوية؟

يرغب بعض الأشخاص في جعل فرشاة الأسنان الخاصة في متناول أيديهم، فيضعونها أعلى حوض الغسيل، بينما يضعها آخرون داخل خزانة الأدوية الخاصة بهم من أجل الحفاظ على نظافتها وإبعادها عن الجراثيم، لكن الطريقتين خطأ، حسب ما ذكر موقع times of india.

عند وضع فرشاة الأسنان من المحتمل أن تتكاثر ملايين الجراثيم عليها ومن ثم تنتقل لداخل الفم، فحمامنا مليء بالجراثيم المسببة للأمراض، أما بالنسبة لخزانة الأدوية فهي تعد من المناطق الرطبة التي تعد بيئة جيدة لتكاثر الجراثيم والبكتيريا.

ما هو المكان والطريقة الأفضل لتخزين فرشاة الأسنان؟

لم نتمكن حتى اليوم من الوصول إلى المكان الصحي والأفضل للوضع فرشاة الأسنان؛ لاحتواء أغلب الأماكن على الجراثيم والبكتيريا، فالهواء يحتوي على ملايين الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، ولكن من الأفضل وضع فرشاة الأسنان في مكان يسمح لها بالتجفيف، وشطفها جيدا بعد الاستخدام وتغييرها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، كما يمكن الاحتفاظ بها في غرفة النوم.