أعربت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، عن استيائها مما وصفته بمحاولات البعض لإعاقة حركة المواطنين.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأحد، إن «وضع المتاريس في الطرقات يعيق حركة المواطنين السودانيين»، مشيرة إلى اعتزام المجلس العسكري تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرق وحراسة المرافق الاستراتيجية.

وأدانت ما وصفته السلوك الإجرامي تجاه القوى الأمنية تحت غطاء بعض القوى السياسية، مشيرة إلى تعرض القوات الأمنية إلى اعتداءات منظمة.

ونفى صحة ما تردد من أنباء عن حصول انشقاقات في صفوف القوات الأمنية، مناشدًا الجميع بتحري الدقة عند تداول الأخبار.

وجددت تمسكه بتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها تحقيق الانتقال الديمقراطي، مؤكدًا أن المجلس العسكري ليس عدوًا لقوى الحرية والتغيير.

ودخل العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة السودانية حيذ التنفيذ، اليوم الأحد، بمشاركة واسعة من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وذلك للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.