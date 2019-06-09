خريطة درامية جديدة لشبكة «الحياة» بعد رمضان

عقب انتهاء الموسم الرمضاني، تعرض شبكة تليفزيون "الحياة"، باقة متنوعة من الأعمال الدرامية عبر شاشاتها.

بدأت الحياة عرض أولى حلقات مسلسل "بين السرايات"، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يُعرض من السبت للأربعاء. المسلسل من بطولة باسم سمرة ومحمد شاهين وسيمون وروجينا وصبري فواز ونجلاء بدر ونسرين أمين. تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامج عبد العزيز.

كذلك أعادت القناة عرض مسلسل "هوجان" الذي خاض به الفنان محمد إمام الموسم الرمضاني الماضي، ويتم عرضه من السبت للأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء. من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

أيضًا مسلسل "مليكة" للفنانة دينا الشربيني يتم عرضه من السبت للأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، من بطولة رامز أمير، مصطفى فهمي، عمر السعيد، أحمد العوضي، ندى بسيوني، صفاء الطوخي، دانا حمدان، إيمان الزيدي، آية سماحة، لمياء كرم، ياسر علي ماهر، قصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.