 الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث الطريق الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يعزي مصر في ضحايا حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 2:29 ص | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 2:29 ص

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أصدق التعازي والمواساة لمصر بضحايا حادث التصادم في محافظة المنوفية شمال مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع مصر في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون، الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية.

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