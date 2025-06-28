سيراميكا يريد 3 لاعبين من الأهلي في الانتقالات الصيفية

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يسعى علي ماهر المدير الفني لسيراميكا، في التعاقد مع 3 لاعبين من الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتطلع على ماهر للتعاقد مع كريم نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد بجانب المغربى رضا سليم لتدعيم خط الوسط والجناحين بعد رحيل الجزائرى أحمد القندوسى وعودة الثنائى محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارتهما للفريق.

ويأمل على ماهر في نجاح مسئولي سيراميكا في التعاقد مع الثلاثى خاصة أن كريم نيدفيد وعمر كمال تعامل معهما من قبل ويعرف قدراتهما بشكل كامل، بالإضافة إلى قناعته الكبيرة بقدرات رضا سليم ويسعى للاستفادة منه.