مصرع 3 بينهم أب وابنه في حادث تصادم بالطريق الإقليمي قرب العلمين

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم أب وابنه فى حادث تصادم بطريق البرقان مطلع الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العلمين.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، كلًا من على الحصافى إبراهيم منصور ٥٥ عامًا، وابنه سالم ١٨ عامًا، وحسن عبد السميع محمود منصور ٥٣ عامًا جثث هامدة، ويقيمون بمحافظة البحيرة،وذلك جراء وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل رمال تستخدم في أعمال البناء، بمطلع الطريق الإقليمي.

وقال الدكتور شريف كامل مدير المستشفيات بمطروح، إنه تم نقل جثث الضحايا بسيارات الإسعاف إلى ثلاجة مشرحة مستشفى العلمين النموذجى، ووضعهم، تحت تصرف النيابة العامة،بعد تحرير محضر بالواقعة.