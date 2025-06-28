مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا

لقي صياد وابنه، يقيمان بقرية الحوارتة بمركز المنيا، مصرعهما غرقًا في نهر النيل، وذلك أثناء ممارسته مهنة الصيد ، وتم انتشال جثتيهما ، وتحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شخص بنهر النيل في المنطقة الواقعة بين قرية طهنا الجبل والحوارته.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات غرق صياد يدعى شعبان عبد الحكيم، 35 سنة، وابنه 7 سنوات، وتمكنت شرطة الإنقاذ النهري، من انتشال الجثتين بعد ساعات من البحث عنهم في مياه نهر النيل.

ووفقًا لشهود عيان من الأهالي، فإن الأب وابنه كانا يستقلان مركبًا صغيرًا للصيد، إلا أنهما سقطا في المياه فجأة، ولم يتمكنا من النجاة، خاصة مع سرعة التيار وغياب وسائل الإنقاذ الأولية.

وتم تحرير محضر بموجب الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وانتدبت النيابة العامة، الدكتور عماد عزت مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثتين، وإعداد تقرير الوفاة.

وأجرى مفتش صحة المركز الدكتور عماد عزت، الكشف الطبي الظاهري على الجثتين، وأثبت في تقريره أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثتين ، وتسليمهم أهليتهم.