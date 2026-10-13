مؤشر لاكوسبيلا الكوري الجنوبي يهبط 7% بضغط من أسهم أشباه الموصلات

تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي في كوريا الجنوبية بأكثر من 7%، اليوم الثلاثاء، وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، فيما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية بعد أن أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات على تباين.

وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 4ر7% إلى 35ر5914 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو ن، بعدما تجاوز 9000 نقطة، مدفوعا بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 7ر7%، فيما هبطت أسهم شركة إس كيه هاينكس، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، بنسبة 8ر8%.

وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 5ر2% إلى 39ر67292 نقطة. وتراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج الرقائق، بنسبة 6ر6%، فيما هبطت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر في شركة أوبن إيه آي، بنسبة 8%.