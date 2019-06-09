توريد 247533 طن قمح بشون وصوامع البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استئناف أعمال توريد محصول القمح بشون وصوامع المحافظة، عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم الأحد، 247533 طنا "1650220أردبا".

وأكد المحافظ، على انتهاء حصاد كامل المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة والتي قدرت بـ355659 فدانا عبارة عن ( 274171 فدان ائتمان - 68354 فدان إصلاح زراعي - 13134 فدان إستصلاح)، لافتا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح 33 شونة متمثلة فى 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الإستيعابية 436740 طنا، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وشدد آمنة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، والتأكيد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.