صاحب صيدلية البسطويسي: جنون السرعة سبب الحوادث المتكررة

قال الدكتور صلاح البسطويسي، صاحب صيدلية «البسطويسي» بالمنصورة، إنه صيدليته شهدت ثلاث حوادث، وقعت الأولى في يوم 30 نوفمبر 2019، منوهًا بأن توقيت وقوع الحوادث بالقرب من صيدليته يكون حوالي السادسة صباحًا والطريق فارغًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنهم يشاهدون أسباب وقوع الحوادث بعد مراجعتها خلال كاميرا المراقبة، موضحًا أن جميعها بسبب السرعة.

وأشار إلى أن الحادث الثاني وقع في يوم 8 مايو الماضي في السابعة والنصف صباحًا، شارحًا تفاصيل الواقعة: «السيارة دخلت بسرعة عالية جدًا إلى داخل الصيدلية وكانت بداخلها سيدتين.

وأكد أن سبب الحوادث هو جنون سرعة الشباب أثناء قيادة السيارة، إضافة إلى قلة الخبرة في القيادة، متوجهًا بالشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لإصداره قرار بعمل مطب صناعي قبل الصيدلية.