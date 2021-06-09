صندوق تطوير التعليم: زيادة في افتتاح الجامعات خلال السنوات السبع الماضية

قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن السنوات السبع الماضية شهدت انتشارا ملحوظًا في افتتاح الجامعات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «من مصر»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن المجهود الذي بذل في تطوير الجامعات لم يكن موجودا خلال أي وقت مضى؛ فالجامعات يحدث لها عملية رقمنة بتوجيهات رئاسية، ما يرفع المستوى التعليمي للخريجين، الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، سواء في مصر أو الخارج.

وأوضح أن التعليم العالي في مصر يشهد قفزة كبيرة جدا، في الأبحاث والمراكز البحثية، كذلك في التعليم الفني.

وذكر أن المنظومة التعليمية الآن، خاصة في التعليم ما قبل الجامعي، يعتمد على الفهم أكثر من التلقين، فقد تم إنشاء بنك المعرفة المصري؛ ما أعطى إضافة للتعليم، ويسر كثيرا على الطلاب.