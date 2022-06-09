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الإبقاء على سعر الفائدة في المجر

بودابست (د ب ا)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:32 م

أعلن البنك المركزي المجري، اليوم الخميس، الإبقاء سعر الفائدة الرئيسية، بعد ارتفاع معدل التضخم وتراجع الفورنيت المجري أمام اليورو إلى مستوى قياسي.

وأعلن البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد عند مستوى 75ر6% وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

جاء ذلك في حين جرى تداول الفورنيت المجري بسعر 8ر395 فورنيت لكل يورو قبل قرار تثبيت الفائدة، في حين تراجع بنسبة 7ر1% يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 7ر10% خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 21 عاما.

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